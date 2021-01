Incidenti stradali Montepellegrino / Via Pietro Bonanno

Incidente stradale alle falde di Monte Pellegrino, moto e auto si scontrano: un ferito

Il sinistro è avvenuto ieri sera in prossimità della rotonda di via Bonanno. Ad avere la peggio un 19enne, A. C. le iniziali, portato da un'ambulanza a Villa Sofia in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti