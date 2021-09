VIDEO | L'incidente mortale sulla rotonda di via Belgio, le immagini dopo lo schianto

A scontrarsi una moto e un camion. Non c'è stato nulla da fare per il conducente del mezzo a due ruote, il 62enne Antonino Campagna. Per terra c'è un casco nero. Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale