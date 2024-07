Molla il fidanzato e va via in auto col padre, l'ex li insegue e li sperona: poi la rissa con mazze e coltelli

Sembrava una serata come tante altre nella storia della loro breve e tumultuosa relazione. E così lei, una diciassettenne stanca di non ricevere le attenzioni desiderate, si sarebbe decisa a mollarlo e avrebbe chiamato il padre chiedendogli di andare a prenderla a casa del fidanzato. Il giovane però non si sarebbe arreso decidendo di lanciarsi all’inseguimento della loro auto per speronarla. Risultato: una storia d'amore terminata, due macchine distrutte dopo lo schianto contro un muretto, una fuga di gas e un pestaggio. E’ successo la scorsa notte in via Altofonte dove gli agenti di polizia municipale sono arrivati dopo la segnalazione di quello sembrava un tamponamento apparentemente senza feriti. Pochi minuti dopo, invece, è stato necessario l'intervento delle volanti della polizia per una rissa in cui sono saltati fuori coltelli e mazze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutto è successo poco prima della mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, l’incidente si è verificato all’altezza del civico 96 di via Altofonte, non lontano dal Pagliarelli. A scontarsi una Bmw, guidata da un ragazzo di 19 anni, e una Volkswagen Polo sui cui viaggiavano la sua ormai ex fidanzata con il padre e altri familiari. I due mezzi stavano percorrendo la strada in direzione monte quando il conducente della Bmw avrebbe tamponato l'altra macchina, facendola finire contro il muretto di una proprietà privata e terminando la propria corsa pochi metri dopo. Nell'impatto è stata colpita anche una tubatura che ha provocato una perdita di gas poi gestita dai vigili del fuoco che hanno dovuto temporaneamente allontanare alcune famiglie per mettere in sicurezza l'area in attesa dell'arrivo dei tecnici.

Dopo il violento scontro tutte le persone coinvolte nell'incidente sono scese dalle rispettive auto dando vita a una breve ma violenta scazzottata. "Li ho visti uscire dalla macchina con mazze e grossi coltelli. Erano almeno in quattro e lo hanno preso a botte. Urlavano ma non si capiva niente di ciò che dicevano", racconta un residente a PalermoToday. All'arrivo delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale il diciannovenne era stato già portato con l’ambulanza al pronto soccorso del Civico, dove i medici gli hanno riscontrato la frattura del polso. Il giovane è stato sottoposto a un intervento nel reparto di chirurgia ortopedica ed è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni di prognosi. Sono in corso le indagini da parte degli investigatori che hanno ascoltato le persone coinvolte e alcuni testimoni per chiarire in contorni della vicenda e valutare come procedere nei loro confronti.