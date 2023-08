Incidente in piazza Pagliarelli, investe ragazzino e scappa: caccia all'auto pirata

E' caccia all’auto pirata che questa mattina ha investito un ragazzino di 13 anni mentre stava attraversando la strada. E' successo in piazza Pagliarelli, vicino via Altofonte.

Il ragazzo stava attraversando quando un’auto, probabilmente ad alta velocità, lo ha colpito facendolo balzare sull'asfalto. Immediati i soccorsi e il trasporto a Villa Sofia: per lui diverse fratture, anche se sembrerebbe non essere in pericolo di vita.

A indagare adesso i carabinieri che stanno cercando di rintracciare l’auto pirata. La vittima, tuttavia, non ha saputo fornire dettagli sul veicolo, né la targa né il tipo di modello. Al vaglio anche la possibilità di visionare la immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.