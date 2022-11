Pedone investito da un'auto mentre attraversa piazza Giulio Cesare: ricoverato in gravi condizioni

Stava attraversando la strada per raggiungere la stazione centrale, ma è stato investito da una Panda. Adesso un uomo di 62 anni, S. I., originario di Cerda, si trova ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata all'ospedale Civico, dov'era arrivato in codice rosso.

L'incidente è avvenuto in piazza Giulio Cesare, stamattina intorno alle 10. A guidare l'auto che ha investito il pedone sarebbe stato un settantenne. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha trasportato la vittima in ospedale, e anche la polizia municipale, che ha provveduto a sequestrare il mezzo. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica del sinistro.