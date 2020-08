Incidente sulla Palermo-Sciacca, auto si ribalta all’altezza del Pagliarelli: un ferito

Incidente all'ingresso della Palermo-Sciacca. Un'auto si è ribaltata sulla strada statale 624, all'altezza del carcere Pagliarelli. Ancora tutta da chiarire la dinamica dello scontro in cui è rimasta coinvolta anche una moto. Sul posto tre ambulanze del 118, le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia municipale. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un ferito in gravi condizioni trasportato in uno dei pronto soccorso più vicini. Traffico in tilt, si consigliano percorsi alternativi.

(Articolo in aggiornamento)