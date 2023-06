Doppio incidente in pochi minuti sull'autostrada Palermo-Mazara e traffico in tilt. E' successo questa mattina. Il primo è avvenuto in direzione Mazara, nel tratto tra Carini e l'aeroporto (al chilometro 11+800). L'altro, anche questo senza gravi conseguenze, è avvenuto invece in direzione Palermo, poco prima del tratto all'altezza dell'ospedale Cervello. Un'auto si è schiantata per cause ancora da accertare contro il guard rail, dopo essere andata in testacoda.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale dell’Anas e gli agenti della Polstrada che hanno eseguito i rilievi. Registrate lunghe code in direzione Palermo, con auto in fila già dalla prima delle due gallerie. Proprio due giorni fa due ragazze si erano schiantate contro il guard-rail ed erano state poi tamponate da un'altra auto.