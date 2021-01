Incidente sulla Palermo-Agrigento, si ribalta un furgone: morte cinque pecore

Si ribaltano con un furgone sulla Palermo-Agrigento e muoiono cinque pecore. E' successo intorno alle 13 di oggi vicino al bivio Manganaro, nella zona di Vicari, all'altezza del chilometro 207. Per cause ancora da accertare un camionista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Dei circa dodici ovini trasportati a bordo del furgone, cinque sono rimasti schiacciati.

Sul posto sono arrivate le squadre del 115, le ambulanze e le pattuglie dei carabinieri che si sono occupati della viabilità. A bordo del furgone c'erano due ragazzi palermitani di 29 anni. Il giovane seduto sul sedile lato passeggero è riuscito a uscire da solo dal mezzo che si era adagiato su un fianco. Per tirare fuori il collega invece è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Il giovane camionista è stato portato con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Gli esami eseguiti non hanno evidenziato infatti gravi conseguenze per il 29enne. Sull'episodio indagano i militari che cercheranno di chiarire la dinamica dell'incidente e cosa l'abbia causato, verosimilmente un guasto tecnico.

Un altro incidente in cui sono decedute 20 pecore è avvenuto agli inizi di dicembre lungo la strada statale 113, in un tratto di strada poco illuminato tra Partinico e Alcamo. A provocare la morte degli animali lo scontro fra due automobilisti che si sarebbero trovati di fronte e all'improvviso un gregge che strava attraversando.