Incidente tra Pioppo e Borgetto, giovane in moto finisce in un burrone: è in prognosi riservata

Doveva essere una domenica spensierata, con una gita fuori porta in moto tra amici, ma per un venticinquenne, F. T. è finita in maniera drammatica: il giovane, tra Pioppo e Borgetto, è andato fuori strada ed è finito in un burrone. Adesso è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Civico di Partinico.

A chiamare i soccorsi subito dopo l'incidente sono stati gli amici con cui si trovava il giovane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche il 118. Il ragazzo è stato tirato fuori dalla scarpata ed avrebbe riportato diverse fratture. E' stato trasportato in codice rosso per le cure all'ospedale di Partinico.