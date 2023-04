/ Viale della Regione Siciliana

Incidente in viale Regione Siciliana, padre e figlio ricoverati in gravi condizioni in ospedale

I due, 60 e 36 anni, erano a bordo di una moto non lontano dal ponte Bonagia. Lo scontro è avvenuto con un'auto. Uno dei feriti è in coma al Civico, l'altro in codice rosso al Policlinico