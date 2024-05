Con l'auto contro un muretto e un palo della luce: morto un palermitano di 22 anni

E' successo a Buseto Palizzolo. Il giovane, a bordo di una Peugeot 3008, si è scontrato con una Fiat Panda proveniente da una via laterale, poi la tragica carambola. Per Tommaso Di Giacomo, così si chiamava la vittima, non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi