Secondo incidente mortale in poche ore: schianto sulla statale 113, perde la vita un uomo

Secondo incidente mortale in poche ore in provincia di Palermo, questa volta a Trabia, lungo la statale 113, dove a perdere la vita è stato un uomo di 70 anni, di cui ancora non si conoscono le generalità. Sul posto sono in corso i rilievi dei carabinieri e il traffico nella zona è bloccato per consentire le operazioni. Inutile l'intervenuto del 118, che non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente.

Nella serata di ieri, invece, in un altro scontro, a perdere la vita nel centro di Capaci, è stato Nunzio Cusimano, 45 anni, che era a bordo di una moto assieme alla figlia di 15 anni, rimasta ferita e tuttora ricoverata all'ospedale Villa Sofia. In questo caso, a provocare il sinistro è stato lo scontro con una macchina, una Fiat Idea.