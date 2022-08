/ Via Giuseppe Lanza di Scalea

Incidente nella notte alla rotonda di via Lanza di Scalea, morto un ragazzo di 29 anni

Il sinistro è avvenuto intorno alle 3 e il giovane era in sella ad una moto, di cui avrebbe perso il controllo. Per lui non c'è stato nulla da fare. In corso i rilievi della polizia municipale per chiarire la dinamica