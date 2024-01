Incidente a Misilmeri, due auto si scontrano e finiscono sui mezzi parcheggiati: tre feriti

Incidente in corso Vittorio Emanuele a Misilmeri. Nello scontro tra due auto sono rimaste ferite tre persone: una è stata trasportata in ospedale con codice rosso. Si trovava a bordo di una Mercedes Classe A, mentre gli altri due feriti viaggiavano a bordo di una Fiat Cinquecento.

In seguito all'impatto, le due auto sono finite contro alcuni mezzi parcheggiati, che sono rimasti pesantemente danneggiati. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale, ei carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Al vaglio anche i filmati delle telecamere.