Tragico incidente nel centro di Milano, perde la vita un motociclista originario di Partinico

Era in sella alla sua moto quando si sarebbe scontrato con un'auto nel pieno centro di Milano: un impatto che non ha lasciato scampo ad Antonio Lupo, 42 anni, originario di Partinico, che viveva nel capoluogo lombardo. L'incidente è avvenuto poco pirma delle 9 di martedì in corso Buenos Aires.

Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia municipale per fare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell'impatto, forse avvenuto durante una manovra di sorpasso. Le ferite di Lupo sarebbero apparse subito gravissime e il trasporto all'ospedale Niguarda si è rivelato purtroppo inutile.