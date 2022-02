Incidente in via Oreto, famiglia si ribalta con un'auto: feriti una donna e i due figli

Si scontrano due auto, una si ribalta e una famiglia finisce in ospedale. Un incidente è avvenuto ieri pomeriggio in via Oreto, nel tratto vicino a viale Regione. A scontrarsi una Ford Ka e una Opel Astra sulla quale viaggiavano marito, moglie e due bambini. I piccoli, di 6 e 3 anni, sono stati accompagnati al Di Cristina mentre il padre, un 37enne, è stato portato al Civico. Le loro condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni. Illesi la donna e l’altro automobilista.

Dopo l’incidente, segnalato da diversi automobilisti e residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i vigili urbani. Secondo una prima ricostruzione l’Opel Astra viaggiava in direzione centro mentre la Ka, che si stava immettendo in via Oreto, arrivava dalla direzione opposta. Per cause da accertare i due mezzo sono entrati in contatto provocando una violenta carambola al termine della quale l’Opel Astra ha urtato una Fiat 500X parcheggiata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti dell'Infortunistica hanno eseguito i rilievi, cercando contestualmente eventuali testimoni e acquisendo le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero risultare utili per ricostruire la dinamica. L’Opel Astra, riportata sulle sue ruote grazie all’intervento delle squadre del 115, è stata poi rimossa da un mezzo del soccorso stradale liberando la strada e ripristinando la circolazione.