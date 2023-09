Incidente a Ficarazzi fra un camion e un'auto, c'è un ferito: chiusa al traffico la statale 113

E' di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto stamattina sulla strada statale 113, all'altezza di Ficarazzi. Un camion e un'auto si sono scontrati, c'è un ferito.

"Traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 113. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile", fa sapere l'Anas. Allo stato attuale non si hanno altre informazioni. (Articolo in aggiornamento)