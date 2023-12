Incidente mortale ieri sera nel pieno centro di Capaci. Un'auto, una Fiat Idea, si è scontrata con una motocicletta, una Honda Transalp, ed ad avere la peggio è stato proprio l'uomo che guidava quest'ultimo mezzo, che è deceduto intorno alle 3 di stanotte in ospedale. Si tratta di Nunzio Cusimano, di 45 anni.

Nello scontro, avvenuto in via Sommariva - e la cui dinamica è tutta da ricostruire - è rimasta ferita anche la figlia della vittima, di appena 15 anni, che si trova adesso ricoverata in ospedale, a Villa Sofia. Nella stessa struttura è stato trasportato anche l'automobilista, ferito lievemente anche lui.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche le ambulanze del 118 per prestare soccorso alle vittime, anche se per l'uomo non c'è stato nulla da fare.