Tir carico di arance si ribalta a Porto Empedocle, nell'incidente ferito un camionista palermitano

Un tir carico di arance - guidato da un palermitano di 50 anni - si è ribaltato lungo la statale 115, che collega Agrigento con Sciacca, all'altezza del centro commerciale "Le Rondini", a Porto Empedocle, dopo aver urtato una Chevrolet che era stata lasciata sul ciglio della strada. Il camionista è rimasto ferito e intrappolato all'interno della cabina guida e per tirarlo fuori sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", non è in pericolo di vita.

Il mezzo, di proprietà di una ditta di trasporti di Palermo, aveva caricato nella cella frigorifera le rinomate arance di Ribera ed era diretto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Durante il viaggio però è avvenuto l'incidente. La dinamica non è ancora del tutto chiara. Forse qualcuno o qualcosa ha tagliato la strada al camionista che potrebbe aver sterzato repentinamente. O forse il cinquantenne ha affrontato male la curva. Saranno i carabinieri ricostruire cosa ha effettivamente determinato l'incidente.

I primi a fermarsi per prestare soccorso sono stati dei militari della guardia di finanza, una pattuglia di passaggio che era diretta al porto. I pompieri hanno faticato non poco (l'intervento è durato 5 ore) per riuscire ad estrarre dalla cabina il camionista ferito, che è stato poi affidato ai sanitari del 118.

