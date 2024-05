Incidente tra 6 auto sulla Palermo-Mazara del Vallo: traffico in tilt nella zona di Capaci

Sei macchina coinvolte in un incidente sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, in direzione della città, poco prima della galleria di Capaci. Non ci sono feriti, ma l'intervento della polizia stradale, anche per rimuovere i veicoli, sta creando pesanti rallentamenti alla circolazione.

L'incidente - di cui non è ancora chiara la dinamica - è avvenuto intorno alle 18. Disagi per chi rientra in città.