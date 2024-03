Due incidenti stamattina sulla Palermo-Catania, all'altezza di Termini Imerese e vicino a Trabia. Nel primo, il più grave, è rimasta ferita una donna che è stata trasportata all'ospedale Cimino ed è in prognosi riservata.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10. La donna era a bordo di un'auto assieme ad un uomo e il mezzo, poco prima dello svincolo di Termini Imerese in direzione Palermo, è finito - per cause ancora da accertare - contro il guard rail per poi rimbalzare al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e anche i vigili del fuoco per estrarre i due dalla macchina. La donna è stata trasportata in ospedale, mentre la polizia stradale sta facendo gli accertamenti per chiarire la dinamica.

L'altro incidente è avvenuto sempre sulla stessa autostrada, ma all'altezza di Trabia: anche in questo caso una macchina è finita contro il guard rail, ma la persona che era a bordo è rimasta ferita in modo meno grave.