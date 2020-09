Incidenti stradali Bonagia / Viale dell'Orsa Maggiore

Incidente a Falsomiele, si scontrano due auto e una finisce contro i cassonetti

È di tre feriti il bilancio del violento impatto avvenuto all'incrocio tra via dell'Orsa maggiore e via del Capricorno. Solo uno di questi però è stato portato in ospedale, al Buccheri La Ferla. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia municipale