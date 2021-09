Incidente davanti alla stazione: auto si schianta contro un albero e va in fiamme

Si schianta contro un albero e l'auto che stava guidando prende fuoco in piazza Giulio Cesare. Siamo accanto alla fermata dei taxi, davanti alla stazione Centrale, dove questa mattina per spegnere le fiamme e impedire che l'incendio si propagasse sono intervenuti i vigili del fuoco. Solo un po' di paura per il conducente del mezzo che non ha riportato ferite.