Incidente sull'autostrada Palermo-Mazara, feriti un 49enne e un 15enne

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi poco prima di mezzogiorno sull'autostrada Palermo-Mazara, qualche chilometro prima dello svincolo per Terrasini. Sul posto sono giunti la Polstrada, l'Anas e il 118.

A scontrarsi, per cause ancora da accertare sulle quali indaga la polizia stradale, sono state una Seat Ateca e una Hyundai Santa Fe. Ad avere la peggio il conducente e il passeggero di una delle due auto, rispettivamente di 49 e 15 anni. Entrambi di Partinico, sono stati trasportati nell'ospedale della loro città. Le loro condizioni non sarebbero gravi.