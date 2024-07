Incidente mortale a Termini Imerese. Un ragazzo di 25 anni è deceduto oggi pomeriggio a seguito di uno scontro fra due scooter avvenuto in via Libertà, non lontano dalla stazione ferroviaria di piazza Europa. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118 e i tentativi dei medici di rianimarlo, per lui - che pare indossasse il casco - non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indagano gli agenti della polizia municipale che hanno sequestrato le immagini riprese dalle telecamere della zona per chiarire la dinamica.

Secondo una prima ricostruzione il giovane si trovava in sella a uno scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un altro mezzo a due ruote, impattando contro un'auto in movimento che proveniva dalla direzione opposta e finendo fuori strada nella zona alberata vicina al parcheggio della piazza. Feriti in maniera lieve anche i due che si trovavano sull'altro ciclomotore, un giovane e un uomo di mezza età, soccorsi e portati in ospedale per accertamenti. Per loro è stato chiesto ai medici di eseguire anche alcol e drug test. (Articolo in aggiornamento)