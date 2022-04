Grave un 16enne investito da un'auto in via Cavour: è ricoverato prognosi riservata al Civico

Sono ore di apprensione per i familiari di un 16enne investito da un'auto nella notte fra sabato e domenica e adesso ricoverato prognosi riservata al reparto di Rianimazione dell'ospedale Civico.

L'incidente è avvenuto in via Cavour all'altezza del civico 59: il ragazzo, che stava attraversando la strada, è stato travolto da una Smart.

Alla guida dell'auto c'era una donna di 39 anni (P. D. le sue iniziali): secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stata in procinto di sorpassare un'altra auto che frattanto si era fermata per fare attraversare il 16enne. La Smart invece non avrebbe arrestato la sua corsa prendendo in pieno il giovane, che ora lotta fra la vita e la morte.