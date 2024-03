Incidente a Giardinello, sfonda con l'auto un muretto e finisce in una scarpata

Sfonda un muretto con l'auto e finisce in una scarpata. Un incidente si è verificato intorno alle 9 di stamattina a Giardinello, lungo la strada INTC7, dove i vigili del fuoco hanno soccorso un 66enne rimasto incastrato nell'abitacolo di una Fiat Panda di colore rosso. Il personale arrivato dal distaccamento di Partinico ha aiutato l'automobilista a uscire dal mezzo e lo ha affidato ai sanitari del 118 arrivati a bordo di un'ambulanza. Dopo le prime cure l'uomo è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Dalle prime informazioni non risulterebbero coinvolte altre auto. Per stabilirlo con certezza però bisognerà attendere l'esito dei rilievi eseguiti dagli agenti della polizia municipale che indagano per ricostruire la dinamica.