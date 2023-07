Operaio forestale muore dopo lo scontro fra la sua Punto e un autocarro. L'incidente è avvenuto ieri sulla strada statale 286 a Geraci Siculo. A perdere la vita Matteo Zangara, operaio forestale che avrebbe compiuto 55 anni il prossimo 16 luglio. Dopo il violento impatto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per lui non c'era più nulla da fare. Illesi conducente e passeggero dell'altro mezzo coinvolto.

Secondo una prima ricostruzione Zangara (nella foto in basso) stava tornando a casa quando, arrivato all'altezza del chilometro 40, in località Quacinara, è finito contro l'autocarro che arrivava dalla direzione opposta. Dopo lo scontro la Fiat Punto dell'operaio forestale è finita fuori strada. Il corpo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco che lo hanno affidato ai sanitari. Ad eseguire i rilievi i carabinieri della stazione di Geraci Siculo e della compagnia di Petralia Sottana.

"Cari fratelli e sorelle, vi comunico - si legge nella pagina Facebook della parrocchia del paese - che a causa di un brutto incidente stradale, avvenuto lungo la strada che porta al bivio di Quacinara, è morto Matteo Zangara, marito della signora Maria Stella Di Gangi e papà di Maria Angela. L'intera comunità di Geraci e quella delle Madonie si uniscono all'immenso dolore di tutti i suoi familiari e assicura l'umile ricordo nella preghiera per ognuno". Ancora da stabilire giorno e orario del funerale.

A esprimere il suo cordoglio per l'incidente anche il segretario generale del sindacato Sifus, Maurizio Grosso: "Matteo, che era iscritto e militante del Sifus sin dalla prima ora, era un uomo mite e determinato che amava la sua famiglia e il suo lavoro di operaio forestale tant'e' che era quasi sempre presente nelle lotte per rivendicare il tempo indeterminato. Il sindacato tutto si stringe al dolore della famiglia di Matteo e si impegna ad essere più determinato di prima, anche in suo onore, nella lotta per la stabilizzazione. Che la terra ti sia lieve. Riposa in pace".