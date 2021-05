Incidente sull’autostrada Palermo-Catania, scontro fra tre moto e un’auto

L'impatto è stato registrato all'interno della galleria di Trabia, nella carreggiata in direzione Palermo. Ricoverati in codice giallo, al pronto soccorso di Termini, marito e moglie che viaggiavano a bordo di una Harley-Davidson

Tamponamento fra tre moto e un'auto nella galleria di Trabia. Un incidente si è verificato ieri sera lungo l'autostrada A19, nella carreggiata in direzione Palermo. Ad avere la peggio sono stati un uomo e una donna di circa 50 anni - marito e moglie - che dopo i primi soccorsi sono stati portati all'ospedale di Termini Imerese.

Oltre ai coniugi che viaggiavano a bordo di una Harley-Davidson, ricoverati in codice giallo, sono rimasti feriti in maniera più lieve anche altri due motociclisti e un automobilista. In pochi minuti si è formata una lunga coda che ha costretto il personale della polizia stradale di Buonfornello a chiudere temporaneamente l'autostrada fra Termini e Altavilla.