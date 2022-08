Incidente in autostrada, con un furgone si ribalta in galleria sulla Palermo-Messina

Incidente in galleria lungo l'autostrada Palermo-Messina. E' successo oggi, poco le 14, all'altezza di Cefalù. Per cause ancora da accertare un autotrasportatore di 40 anni avrebbe perso il controllo del mezzo, sul quale viaggiava insieme a un collega trentenne, per poi ribaltarsi all'altezza di Cefalù, nella carreggiata in direzione Palermo, ostruendo il passaggio degli altri veicoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che, in attesa dei sanitari del 118, hanno soccorso i due, entrambi di Santa Flavia, che trasportavano reti da pesca. Il traffico è stato temporaneamente deviato mentre il mezzo è stato trainato fuori dalla galleria per consentire agli altri automobilisti di passare.