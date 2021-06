VIDEO | Dopo gli applausi, il suo nome urlato al cielo: gli amici in moto accompagnano l'ultimo viaggio di Leo

La zona di via Montalbo si ferma per l'addio a Leopoldo Lucchese, il 22enne morto quattro giorni fa in un incidente in via Cruillas. Decine di amici e familiari hanno reso omaggio al giovane indossando magliette bianche con il suo volto in sella alle due ruote per le quali il ragazzo aveva una grande passione