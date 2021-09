Incidente sulla statale a Buonfornello: scontro frontale, due feriti in ospedale

E' di due feriti il bilancio dell'incidente frontale avvenuto questa mattina tra due auto sulla strada statale 113 "Settentrionale Sicula", all'altezza di Buonfornello. I conducenti delle due vetture sono stati portati in ospedale. L'incidente è avvenuto al chilometro 208, nel territorio di Termini Imerese. Il traffico è provvisoriamente bloccato, in entrambe le direzioni. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.