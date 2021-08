Incidente al Foro italico, morto un uomo: traffico in tilt alla Cala

E' successo davanti a Porta Felice, nella carreggiata in direzione via Messina Marine. La vittima un 69enne. Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale

Incidente mortale alla Cala. Un uomo di 69 anni ha perso la vita questa mattina poco prima delle 9 davanti a Porta Felice, nella carreggiata in direzione via Messina Marine. La vittima si trovava a bordo di uno scooter, non si conoscono ancora le sue generalità nè la dinamica dell'incidente.

Sul posto gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi del caso. L'incidente ha causato forti rallentamenti al traffico in entrambe le carreggiate. Chiuso il tratto di corso Vittorio Emanuele davanti al Nautico e l’ultimo tratto della Cala da via Porta di mare in poi, circolazione ridotta al Foro italico dove per ora passano solo i mezzi pesanti. (Articolo in aggiornamento)