Incidente in zona Forum, un'auto si ribalta: due feriti e traffico paralizzato

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio attorno alle 16 in via Filippo Pecoraino, strada che conduce al centro commerciale Forum, a Brancaccio. A scontrarsi, per cause ancore da accertare, una Fiat Punto e una Smart, con la prima auto che si è ribaltata e con entrambi gli occupanti che sono rimasti feriti e trasportati all'ospedale Civico. Nella zona si registra traffico e la polizia municipale, attraverso Twitter, ha consigliato di "fare attenzione e procedere con prudenza".

Alla guida della Punto un uomo, con lui una giovane, che ha avuto la peggio. Entrambi dopo l'impatto hanno avuto i primi soccorsi da alcuni dipendenti del vicino Leroy Merlin e dai passanti. Successivamente i due sono stati trasportati al Civico in ambulanza, ma le loro condizioni non dovrebbero essere gravi. Illeso invece il conducente della Smart. Sul posto oltre al 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale che dovranno condurre i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.