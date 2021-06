Da via Roma al Foro Italico, tre incidenti in poche ore e cinque feriti: 31enne in Rianimazione

Il primo scontro tra uno scooter e un furgone è avvenuto nella notte vicino Porta Felice. Gli altri due in via Roma, uno all’altezza di via Fiume e l’altro di fronte al Teatro Biondo. Indagano gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale

Tre incidenti in poco più di 12 ore tra il Foro Italico e via Roma. E’ di cinque feriti, tra i quali un ragazzo ricoverato in Rianimazione, il bilancio degli scontri registrati tra stanotte e oggi pomeriggio. Il più grave è quelle delle 2.30, avvenuto vicino Porta Felice, dove sono entrati in rotta di collisione un Honda Sh e un furgone Fiat Ducato.

Ad avere la peggio in questo caso è stato un 31enne, passeggero dello scooter guidato da un amico di 30 anni. Il primo è stato soccorso, intubato e portato al Policlinico mentre il secondo è finito al Buccheri dove è stata eseguita un Tac per accertare l’entità del trauma cranico riportato nella caduta. Illeso invece il conducente del furgone, un uomo originario della provincia di Trapani.

Il secondo incidente è stato registrato intorno alle 15.10 in via Roma, all’altezza di via Fiume. Coinvolti uno scooter Honda, guidato da un 37enne poi portato al Civico, e una bici elettrica condotta da un quindicenne, soccorso dai sanitari del 118 e portato con l’ambulanza al Buccheri La Ferla. Nessuno dei due, nonostante il violento impatto, sarebbe in gravi condizioni.

L’ultimo incidente è avvenuto mezzora dopo in via Roma, a pochi passi dal Teatro Biondo. A scontrarsi uno scooter Honda Sh 125 guidato da un 23enne e una moto Honda Cbf 600 guidata da un 38enne. Su tutti e tre gli episodi indagano gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità delle varie parti.