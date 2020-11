Incidente nel Piacentino, travolge cinghiale e finisce in un canale: morto 63enne di Partinico

Tragico incidente questa notte sulle strade del Piacentino, dove a perdere la vita è un 62enne originario di Partinico: Tommaso Lo Grasso. Mentre la moglie 63enne che era in auto con lui è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica di quanto accaduto sulla via Emilia Parmense tra Fiorenzuola e Alseno è al vaglio dei carabinieri: l'auto con a bordo la coppia pare stesse viaggiando verso Fiorenzuola quando all'improvviso un cinghiale avrebbe attraversato la strada. Per l'uomo è stato impossibile schivarlo, l'ha travolto ma ha perso il controllo dell'auto ed è finito nel canale a lato della strada andandosi a schiantare contro un grosso albero.

Pare che lo schianto sia avvenuto almeno un'ora e mezza prima della chiamata al 118 e a diversi metri prima rispetto al luogo dove poi l'auto ha terminato la sua corsa: il punto dove sono usciti di strada è totalmente al buio. Ad allertare i soccorsi è stato un automobilista di passaggio che per caso avrebbe notato un riflesso strano, forse le lamiere della vettura distrutta. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 di Fiorenzuola e Fidenza e l'ambulanza della Pubblica Assistenza.

C'è voluto anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo insieme ai sanitari, per prestare soccorso alla coppia. La donna è stata raggiunta ed estratta dalle lamiere e ha riportato diversi traumi Per il marito invece non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. I pompieri poi hanno estratto la salma dell'uomo e riportato sulla carreggiata l'auto distrutta.

(Fonte: IlPiacenza)

