In meno di mezz'ora sono arrivate decine di telefonate: "C'è un cavallo imbizzarrito che sta seminando il caos a Ficarazzi". E' di tre feriti e almeno sei mezzi danneggiati il bilancio degli incidenti causati stamattina da un animale che per una ventina di minuti avrebbe percorso la statale terminando la sua corsa all'altezza del civico 200 di corso Umberto I. Sull'episodio indagano i vigili di Ficarazzi e di Villabate che si sono divisi i compiti per effettuare i rilievi, dato che l'episodio si sarebbe verificato in una zona di confine tra i due comuni.

Secondo una prima ricostruzione il cavallo era condotto da un uomo a bordo di un calesse. Per cause ancora da accertare l'animale si sarebbe spazientito e non avrebbe più risposto ai comandi, facendo cadere il conducente dalla carrozzetta. Poi avrebbe continuato da solo per centinaia di metri prima di urtare due auto e un furgone. Tutti i mezzi sono stati sequestrati così come l'equino che è stato medicato e identificato dal personale veterinario dell'Asp di Bagheria e infine affidato a un maneggio in attesa degli accertamenti.

I tre feriti - il conducente del calesse e i due che guidavano gli scooter travolti - sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati negli ospedali Buccheri La Ferla e Villa Sofia. Due di loro sono entrati in codice rosso. Per chiarire come siano andate le cose gli agenti dei due corpi di polizia, con il supporto dei carabinieri del Nucleo radiomobile intervenuti dopo le segnalazioni arrivate al 112, hanno ascoltato alcuni testimoni e acquisito le immagini riprese da numerose telecamere.