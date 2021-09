Incidente prima del viaggio di nozze, sposina finisce in ospedale: coinvolto Osama Zoghlami

E' di sei feriti, due in gravi condizioni, il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto nei pressi di Trapani, nella frazione di Locogrande, e nel quale sono rimasti coinvolti anche due atleti del Cus Palermo

E' di sei feriti, due in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Trapani, nella frazione di Locogrande, e nel quale sono rimasti coinvolti anche gli atleti del Cus Palermo, Osama Zoghlami e Federica Sugamiele. Lo riporta il sito Tp24.it. A scontrarsi sono state due auto.

"I due atleti - si legge - stavano accompagnando una coppia di sposini all'aeroporto di Birgi dove erano in procinto di partire per la luna di miele. Federica Sugamiele, fondista 25enne di Erice, è stata ricoverata al Sant'Antonio Abate. Grave, invece, la neo sposa trasferita a Palermo con elisoccorso". A bordo dell'altra macchina, invece, c'erano due giovani: uno di loro è in gravi condizioni.

Osama Zoghami, 27 anni, siepista e mezzofondista, è reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, dove si è fermato in semifinale per appena quindici centesimi.