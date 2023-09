Tre incidenti in poche ore, un ferito grave dopo uno scontro auto-scooter a Partinico

Tre incidenti in un giorno tra Palermo e la provincia. A poche ore dalla morte della donna di 73 anni investita in viale Lazio da un camion dell'esercito, sono stati registrati altri tre incidenti. Il più grave sulla statale 113 a Partinico, dove si sono scontrati uno scooter e una Mercedes. Ad avere la peggio l'uomo che guidava il mezzo a due ruote, un 45enne che sarebbe è stato sbalzato dopo aver tamponato la macchina. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato per accertamenti in ospedale dov'è entrato in codice rosso.

L'altro incidente si è verificato a Palermo intorno all'ora di pranzo all'incrocio tra via Marchese di Roccaforte e via Filippo Cordova. A scontrarsi in quest'occasione un Piaggio Liberty guidato da una diciottenne che trasportava una donna di 77 anni. A causa dell'impatto con una Audi, condotta da una 25enne, le due che viaggiavano in scooter sono cadute con violenza sull'asfalto. "Che paura, ho visto molto sangue per terra", racconta un testimone. Se da un lato la conducente non ha riportato particolari conseguenze, lo stesso non si può dire per la passeggera che è stata portata con l'ambulanza a Villa Sofia. Dopo i primi esami i medici hanno riscontrato una frattura del perone stabilendo una prognosi di 30 giorni.

L'ultimo incidente si è verificato ieri sera lungo l'autostrada Palermo-Catania, nella carreggiata in direzione Catania, nel tratto compreso tra Altavilla e Trabia. Per cause ancora da accertare il conducente di una Opel, un ragazzo di 29 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza del chilometro 12+800 per poi ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, il personale dell'Anas e i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno accompagnato nell'ospedale di Termini dov'è entrato in codice giallo.

Risale a ieri mattina l'incidente che è costato la vita a Maria Bignardelli, da tutti conosciuta come Marisa, che è stata investita in viale Lazio, all'incrocio con viale delle Alpi, da un camion dell'esercito che stava rientrando nella caserma Cascino di via Isaac Rabin. La donna, un'insegnante in pensione, stava attraversando in prossimità delle strisce quando è stata centrata da mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili urbani per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica. L'incrocio in questione è regolato da semaforo e dunque bisognerà chiarire chi sia passata con il rosso.