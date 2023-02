Incidente in Favorita, si schianta contro un albero e resta incastrato nell'auto

Finisce contro un albero in Favorita e resta incastrato in auto. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio in viale Margherita di Savoia, nella carreggiata in direzione mare, poco prima dell'incrocio che porta a Pallavicino. Ad avere la peggio è stato un uomo di 35 anni, che si trovava da solo a bordo di una Alfa Romeo, soccorso dai sanitari del 118 e portato a Villa Sofia dov'è entrato in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Dopo lo schianto l'automobilista - G. S. le iniziali - è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere accartocciate. Sul posto anche gli agenti dell'Infortunistica che hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica e verificare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi.