Incidente in Favorita, traffico paralizzato e lunghe code in direzione Palermo

Un incidente avvenuto questa mattina, poco prima delle 9, ha provocato lunghe code in Favorita, direzione Palermo. Dalle prime informazioni i mezzi coinvolti sono un'auto e uno scooter, finito nella vegetazione. La vettura è rimasta al centro della carreggiata, in viale Ercole, non permettendo agli autobus di passare, a bordo alcuni turisti che hanno preferito scendere e proseguire a piedi. Il traffico è rimasto paralizzato da Valdesi. Sul posto la polizia municipale. Non è chiaro ancora se nell'impatto qualcuno sia rimasto ferito. (Articolo in aggiornamento)