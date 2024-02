Incidente in Favorita, auto va in fiamme dopo un tamponamento: due feriti e traffico paralizzato

Una Mini Cooper è andata in fiamme oggi all'interno del parco della Favorita dopo un tamponamento. L'incidente è avvenuto in viale Ercole, all'altezza delle Case Rocca, sulla strada di ritorno da Mondello verso la città. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e i coinvolti. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'impatto. Viale Ercole è stato chiuso alla circolazione di auto e moto con deviazione obbligatoria in via Mater Dolorosa e inevitabili conseguenze sul traffico.