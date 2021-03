foto archivio

Favorita, accusa malore mentre è al volante: morto 78enne

L'uomo soffriva di problemi cardiaci. E' stato necessario rompere il vetro del mezzo per estrarre il corpo. Inutili i soccorsi. Per consentire l'intervento delle forze dell'ordine e la rimozione dell'auto è stato interdetto il traffico lungo viale Diana da piazza Leoni in direzione Mondello/Fiera