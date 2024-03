/ Viale Diana

Incidente in Favorita, scontro tra auto e scooter: ferito gravemente un giovane

L'impatto all'altezza del cancello del Giusino, in direzione Mondello. Ad avere la peggio in conducente di un Liberty che è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Sofia dove è entrato in codice rosso. Sulla dinamica indaga la polizia municipale