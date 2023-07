Incidente nella notte in Favorita, auto si schianta contro un albero: giovane muore carbonizzato

Si schianta con l'auto contro un albero e muore carbonizzato. E' accaduto stanotte dopo le 2 in viale Diana, alla Favorita, all'altezza di Casa Natura. Gabriele Antonino Naccari, di 29 anni, che guidava un'Alfa Mito, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura, andando fuori strada.

L'auto si è incendiata e il giovane è rimasto intrappolato dentro l'abitacolo: quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, lo hanno trovato privo di vita, morto carbonizzato. Inutile l'arrivo dei sanitari.

La strada è stata chiusa per tutta la notte dalla polizia municipale in modo da poter effettuare i rilievi. Da stabilire ancora l'esatta dinamica dell'incidente.