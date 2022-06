Incidente in Favorita, auto fuori strada in curva si schianta contro un albero: feriti tre giovani

Schianto nella notte in Favorita. Tre ventenni sono stati soccorsi e portati in ospedale dopo un incidente avvenuto in viale Margherita di Savoia intorno alle 3, nella carreggiata in direzione Palermo, poco dopo il cancello del Giusino. Per cause ancora da accertare il conducente di una Suzuki Splash avrebbe perso il controllo nel curvone finendo fuori strada e terminando la corsa conto un albero.

Dopo le segnalazioni arrivate al 112 sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica e i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo il conducente, incastrato fra le lamiere accartocciate. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure ai tre amici e li hanno portati con le ambulanze negli ospedali Villa Sofia e Civico dove sono entrati in codice rosso.

La ragazza, che era seduta accanto al guidatore, ha riportato un taglio alla gola, fortunatamente non profondo. L'altro passeggero invece, seduto dietro, ha riportato la frattura delle ginocchia. Più lievi le ferite, nonostante il violento impatto, riportate dal conducente. La polizia municipale ha eseguito i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica anche se, per il momento, non sembra siano coinvolti altri mezzi.