Incidente in Egitto, si ribalta un bus: morto professore dell'università di Palermo

Un professore dell'università di Palermo è tra le vittime di un incidente stradale avvenuto stamattina ad Assuan, nel sud dell’Egitto. Giuseppe Provenzano, 57 anni di Partinico, era docente ordinario di Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali. A diffondere la notizia è stato un altro professore dell’Università degli studi di Palermo, Vito Ferro, pubblicando una foto dell’amico e collega: "Ha perso la vita in un incidente stradale durante il suo rientro dall'Egitto, in cui si era recato per una collaborazione scientifica che lo vedeva impegnato in un progetto di ricerca. Nulla ci prepara al dolore e meno che mai quando gli eventi dolorosi ci travolgono con una simile intensità".

Secondo quanto ricostruito da un noto quotidiano locale, Al Shorouk, l’incidente sarebbe avvenuto all’alba di oggi lungo la strada che collega Assuan e Abu Simbel. Provenzano, dalle prime informazioni, sarebbe una delle due vittime dello scontro fra il bus, sul quale si trovava il professore di Partinico, e un camion. A perdere la vita anche un ventisettenne cinese. Altre cinque le persone ferite e portate in ospedale: un italiano di 27 anni, una spagnola di 35, un inglese di 28 e i due autisti, entrambi egiziani, di 30 e 26 anni. Stando a quanto riporta Al Shorouk, il bus si sarebbe ribaltato non lontano da una diga artificiale e da un sito archeologico con due celebri templi rupestri.

Una volta confermata la notizia, sul sito dell’Università di Palermo è comparso un messaggio di cordoglio in cui è stata ricostruita la storia professionale di Provenzano: "Laureato in Ingegneria civile Idraulica nel 1989, presso l’Università degli studi di Palermo, dopo avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in Idronomia, è entrato a far parte dei ruoli accademici a partire dal 1995. Ha fatto parte del collegio dei docenti dei dottorati di ricerca del Dipartimento Saaf-Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali ed è stato incluso tra gli esperti dell’Unione europea per la valutazione di progetti di ricerca. Ha fatto parte per molti anni della commissione Commissione relazioni internazionali dell’Ateneo palermitano".

Poi prosegue: "Ha impartito numerosi insegnamenti (Irrigazione e drenaggio, Risorse idriche ed impianti per l’agricoltura, Topografia e cartografia, Idrologia del suolo). Ha tenuto cicli di lezione nell’ambito dei corsi di Master universitari e di dottorato di ricerca presso le Università di Palermo, di Madrid e di Lleida. E' stato guest editor per le riviste ‘Agricultural water management’, ‘Journal of irrigation and drainage engineering’ e ‘Biosystems engineering’, ed ha fatto parte di comitati editoriali di riferimento per il settore e, più recentemente, di quello della 'Oxford Encyclopedia of Agriculture and the Environment'".

In passato Provenzano ha svolto attività di ricerca nell’ambito dei settori dell’Irrigazione e dell'Idrologia agraria, che si è concretizzata - si legge ancora sul sito di Unipa - in oltre cento pubblicazioni in prevalenza internazionali. Ha coordinato diversi progetti di ricerca finanziati dall’Università di Palermo, dalla Regione Siciliana, dal ministero dell’Istruzione e del merito, nonché dalla Comunità europea. Nella sua attività di ricerca ha fornito contributi di riconosciuto rilievo internazionale, soprattutto nell’ambito della gestione delle risorse idriche in agricoltura, con l’impiego di modellistica agro-idrologica avanzata e di sensoristica di ultima generazione.

"Oltre che per la sua levatura scientifica e per la straordinaria dedizione all’attività didattica, il professore Provenzano - si conclude nel post pubblicato sul sito di Unica - si è sempre distinto per le sue doti umane, testimoniate anche da una particolare attenzione allo sviluppo di alcuni Paesi dell’Africa quali il Burundi". Si attendono comunicazioni dalla Farnesina per il rientro della salma del docente di Partinico.