Incidente in piazza Torrelunga, morta una donna investita

Ancora sangue sulle strade. Un incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 11.30, in piazza Torrelunga, al confine tra Sperone e Brancaccio. A perdere la vita una donna (della quale ancora non si conoscono le generalità) che è stata investita da un mezzo, forse un camion, mentre attraversava la strada nel primissimo tratto di corso dei Mille. I passanti le hanno prestato i primi soccorsi nell'attesa che arrivassero i sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza. Per lei però non c'era più nulla da fare. Sul posto gli agenti dell'Infortunistica per eseguire i rilievi, ricostruire la dinamica e chiarire se il conducente del mezzo sia scappato o non si sia accorto dell'incidente.

(Articolo in aggiornamento)