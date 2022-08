Incidente in via Belgio, donna investita da una macchina mentre attraversa: è grave

Ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata travolta mentre attraversava la strada. L'incidente si è verificato stamattina in via Belgio dove una 46enne (F. M. le iniziali) è stata investita da un automobilista all'altezza di via dei Nebrodi. Dopo l'intervento dei sanitari del 118 la donna è stata portata al Trauma center di Villa Sofia dov'è entrata in codice rosso. Sotto choc l'uomo che si trovava alla guida del mezzo, accompagnato in ospedale per accertamenti.

A causa del violento impatto la 46enne ha riportato diversi traumi. A destare maggiore preoccupazione quello alla testa. Dopo i primi esami i medici hanno sedato e intubato la donna per indurla in coma farmacologico in attesa di una nuova valutazione clinica. Nel luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica che, in attesa di terminare i rilievi, hanno raccolto informazioni da alcuni testimoni e acquisito le immagini di alcune telecamere.

Tre giorni fa, non lontano dal punto dell'impatto avvenuto questa mattina, è stato registrato un altro incidente. A scontrarsi all'incrocio tra viale Strasburgo e via Praga sono state una Mercedes classe A e un'ambulanza che era da poco partita, secondo una prima ricostruzione, per soccorrere una persona in abitazione. Quattro i feriti: la più grave una dottoressa del 118 che è stata ricoverata a Villa Sofia per un trauma toracico.