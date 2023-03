L'incidente di Custonaci, salgono a 7 le vittime: morta anche una donna di 34 anni

E' morta nella notte la donna di 34 anni, Maria Pia Giambona, trasferita ieri in ospedale in condizioni disperate dopo il gravissimo incidente stradale avvenuto in tardo pomeriggio nel Trapanese. Sale così a sette il bilancio del violentissimo scontro che ha coinvolto un'Alfa e un Fiat Doblò sulla strada provinciale 16, il rettilineo di Lentina, che conduce a Custonaci.

Nello scontro frontale hanno perso la vita un uomo di 44 anni, Vincenzo Cipponeri, che era alla guida dell'Alfa, insieme alla donna, e due famiglie di Carini (Palermo) che viaggiavano sul Fiat Doblò: Matteo Cataldo, di 70 anni, Maria Grazia Ficarra, di 67 anni, Matteo Schiera, di 72 anni, Danilo Cataldo, di 44 anni, e Anna Rosa Romancino, di 69 anni. Per estrarre i corpi dalle lamiere è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, giunte da Trapani e da Alcamo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.